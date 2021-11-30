Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı! Davanın ilk duruşması bitti! Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı!

Eski Türkiye Güzeli Şevval Şahin, Kerem Kamışlı ile bir mekanda yemek yerken mekana gelen Yiğit Marcus Aral, tartışma çıkarmasının ardından Kerem Kamışlı'yı sandalyesiyle denize atmıştı. Olay magazin gündeminde günlerce yer almıştı.

Mahkeme, Aral hakkında Şahin'in "100 metre yakınına yaklaşmaması" kararını verdi. Olayın ardından yakınlarıyla dertleşen Şahin'in "İçinden sanki bir canavar çıktı. Onu yakınımda görmek artık beni ürkütüyor" dediği öğrenilmişti.

Ancak bir zaman sonra ikil ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı aldı.

DURUŞMA 3 ŞUBAT’A ERTELENDİ!

Uçankuş'ta yer alan habere göre Yiğit Marcus Aral ile Kerem Kamışlı davasının ilk duruşması bugün gerçekleşti. Şu anda Amerika’da olan ve duruşmaya koronavirüse yakalandığı için katılmadığını söyleyen Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı çıktı.

Aral’ın avukatları yerleşik hayatı Amerika’da olduğu için orada dinlenilmesini istedi ancak hakim reddetti. Yiğit Marcus Aral’ın adam öldürmeye kasten teşebbüs suçlamasıyla yargılandığı dava 3 Şubat’a ertelendi.