Tuzlaspor - BB Erzurumspor maçı canlı izle | BeIN Sports Max 1 canlı yayın izle linkiATV Müge Anlı full izle bugün 30 Kasım 2021 Salı| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTubeFenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka basketbol maçı canlı izle | Tivibu Spor 2 canlı yayın izle linkiHızlı kilo alma şikayetiyle hastaneye giden adamın dünyası başına yıkıldı! Karnından 35 kilo tümor çıktı!Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu! 30 araç birbirine girdi, çok sayıda kişi yaralandıSon dakika | AFAD duyurdu: İzmir'in Çeşme ilçesinde 4,2 büyüklüğünde depremGaziantep'te Yunus Göç tarafından şiddet gören bebeğin son durumu ne son dakika? | Gaziantep'te babası tarafından şiddet gören bebek öldü mü?Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı! Davanın ilk duruşması bitti! Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı!Gelinim Mutfakta 30 Kasım 2021 Salı puan durumu | 30 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Son dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğine işkence yapan baba Yunus Göç tutuklandı!
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı! Davanın ilk duruşması bitti! Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı!

Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı! Davanın ilk duruşması bitti! Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı!

Kerem Kamışlı ve Yiğit Marcus Aral'ın davasında ilk duruşma bugün gerçekleşti. Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı çıktı.

Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı! Davanın ilk duruşması bitti! Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı!

Eski Türkiye Güzeli Şevval Şahin, Kerem Kamışlı ile bir mekanda yemek yerken mekana gelen Yiğit Marcus Aral, tartışma çıkarmasının ardından  Kerem Kamışlı'yı sandalyesiyle denize atmıştı. Olay magazin gündeminde günlerce yer almıştı.

Mahkeme, Aral hakkında Şahin'in "100 metre yakınına yaklaşmaması" kararını verdi. Olayın ardından yakınlarıyla dertleşen Şahin'in "İçinden sanki bir canavar çıktı. Onu yakınımda görmek artık beni ürkütüyor" dediği öğrenilmişti.

Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı! Davanın ilk duruşması bitti! Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı!

Ancak bir zaman sonra ikil ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı aldı.

DURUŞMA 3 ŞUBAT’A ERTELENDİ!

Uçankuş'ta yer alan habere göre Yiğit Marcus Aral ile Kerem Kamışlı davasının ilk duruşması bugün gerçekleşti. Şu anda Amerika’da olan ve duruşmaya koronavirüse yakalandığı için katılmadığını söyleyen Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı çıktı.

Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı! Davanın ilk duruşması bitti! Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı!

Aral’ın avukatları yerleşik hayatı Amerika’da olduğu için orada dinlenilmesini istedi ancak hakim reddetti. Yiğit Marcus Aral’ın adam öldürmeye kasten teşebbüs suçlamasıyla yargılandığı dava 3 Şubat’a ertelendi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT