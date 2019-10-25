Kerem Lafçı kimdir? Ne iş yapıyor? Kaç yaşında? internette en çok merak edilen konu başlıklarından oldu. Sunuculuk ve oyunculuk yapan Fatmagül Fakı ile evlenecek olan Kerem Lafçı'nın biyografisi merak edildi. Peki Kerem Lafçı kimdir? Ayrıntılar haberimizde..

KEREM LAFÇI KİMDİR?

Fatmagül Fakı, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu Kerem Lafçı ile bugün nikah masasına oturacak. Kerem Lafçı hakkında bilgi yoktur. Bilgiler güncellediğinde haberimizde olacaktır.

EVDEN OYNAYARAK ÇIKTI

Sözcü'de yer alan habere göre, yarışma sonrasında bir süre Çarkıfelek'te hosteslik de yapan Fatmagül Fakı, evinden davul zurna ile ayrıldı. Bugün saat 11 sularında kendisini almak için davul zurna ile evinin önüne gelen müstakbel eşi Kerem Lafçı ile göbek atan Fatmagül Fakı'nın keyifli anları kameralara yansıdı.

FATMAGÜL FAKI KİMDİR?

Fatmagül Fakı, 1990 Konya'da doğmuş, Hatay'da büyümüştür. Fatmagül Fakı 2010 yılında Aydın Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünden mezun olmuş daha sonra kısa bir süre hosteslik yapmıştır. Survivor yarışması ile tanınan Fakı, ardından da magazin D sunuculuğu yapmıştır. Güzel isim oyunculuğun yanı sıra Güneşin Kızları dizisinde Didem karakterini canlandırmış ve Çarkıfelek'te hosteslik yapmıştır.