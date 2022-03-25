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Kerem Tunçeri’nin mesajları ifşa edilmişti! Ünlü basketbolcu şikayetinden vazgeçti

Kerem Tunçeri’nin mesajlarını ifşa eden Elif Şen hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Kerem Tunçeri, şikayetçi olduğu Elif Şen’den şikayetini geri aldı.

Kerem Tunçeri’nin mesajları ifşa edilmişti! Ünlü basketbolcu şikayetinden vazgeçti

Kerem Tunçeri bir dönem Aslı Enver ile birliktelik yaşadı. İlişki sırasında Elif Şen ile olan konuşmaları ifşa edildi. Ünlü basketbolcu mesajlarını ifşa eden Elif Şen’den şikayetçi olmuştu. Elif Şen, şikayet üzerinde savcılığa ifade verdi. Ünlü fenomen, Kerem Tunçeri ile 6 ay boyunca konuştuklarını belirterek "Bir anlık öfke ve sinirle aramızda geçen konuşmaları sosyal medya hesabımdan paylaştım. Alkolün etkisindeydim ve bu nedenle pişmanım. Kendisinden özür diliyorum" şeklinde ifade vermişti.

Kerem Tunçeri’nin mesajları ifşa edilmişti! Ünlü basketbolcu şikayetinden vazgeçti

PİŞMANLIĞININ FARKINA VARDI

Yürütülen soruşturma sonucunda Elif Şen hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava devam ederken Kerem Tunçeri’den beklenmedik bir hamle geldi. Ünlü basketbolcu avukatı aracılığıyla Elif Şen'in pişmanlığının farkında olduğunu bu nedenle şikayetinden vazgeçtiğini belirten bir dilekçe sundu. Mahkeme Tunçeri'nin dilekçesini dikkate alarak davanın düşürülmesine karar verdi.

Kerem Tunçeri’nin mesajları ifşa edilmişti! Ünlü basketbolcu şikayetinden vazgeçti

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