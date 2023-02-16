Kerem Yasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kerem Yasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kerem Yasa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kerem Yasa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kerem Yasa 17 Kasım 2000 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Kerem Yaşa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kerem Yasa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MCB MENEJERLİK LTD ŞTİ yapmaktadır. Kerem Yasa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bursa Yıldırım Spor futbol takımında oynamaktadır. Bursa Yıldırım Spor takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kerem Yasa'nin Bursa Yıldırım Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kerem Yasa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kerem Yasa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Kerem Yasa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kerem Yasa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2019 yılında Doğantepespor

3 Ocak 2020 yılında Tekirdağspor

9 Eylül 2020 yılında Bursa Yıldırım

28 Ekim 2021 yılında Yalovaspor

7 Temmuz 2022 yılında Bursa Yıldırım

Kerem Yasa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kerem Yasa şuan Bursa Yıldırım Spor takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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