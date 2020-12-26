TV 8'in sevilen yemek yarışma programı Masterchef'te, yarışmacılara sunulan yemekler program izleyicileri tarafından oldukça merak ediliyor. Bu hafta da programa davet edilen Maksut Aşkar Şef'in yarışmacılara yapmasını istediği tarif, Kereviz Böreği oldu. Peki, Kereviz Böreği nasıl yapılır? Masterchef Kereviz Böreği tarifi ve malzemeleri... İşte detaylar...

KEREVİZ BÖREĞİ TARİFİ

4 adet kereviz ( büyük boylarından )

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık ( hazır paketlerde satılanlardan 1 paket )

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay bardağı pirinç

300 gr. Kıyma

½ demet dereotu

½ demet maydanoz

2 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, kırmızı pul biber, yenibahar, kimyon

1 adet limon suyu

1 çay bardağı ılık su

HAZIRLANIŞI

1 İlk önce kerevizlerimizi soyup, çok ince şekilde dilimliyoruz, kararmaması için limonlu suda bekletiyoruz.

2 Bir taraftan da iç harcımız için, tenceremize yağımızı koyup eritiyoruz, içine yemeklik doğranmış soğanlarımızı ve dolmalık fıstıklarımızı koyup iyice karamelize oluncaya kadar kavuruyoruz.

3 Tenceremizin içine kıymalarımızı ekleyip kavurmaya devam ediyoruz.

4 Kıymalar pişince, diğer malzemelerimizi sırayla tenceremizin içine ekliyoruz; yıkanmış pirinçlerimiz, kuş üzümü, tuz, karabiber, kırmızı pul biber, yenibahar, kimyon, limon suyu isteğe göre başka baharatlarımızı ekliyoruz.

5 Daha sonra içine bir çay bardağı suyu ekleyip kısık ateşte 2-3 dk kavuruyoruz. Altını kapattıktan sonra incecik doğradığımız yeşilliklerimizi ekliyoruz. En az 1-2 saat kadar dinlendiriyoruz.

6 Yağladığımız tepsimizin en altına incecik kestiğimiz kerevizleri diziyoruz, orta kısmına kıymalı baharatlı harcımızı ekliyoruz. Son olarak incecik dilimlediğimiz kerevizlerimizi koyuyoruz. Fırına verdiğimiz kerevizleri kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Sunum tabağına alıp servis ediyoruz. Kereviz Böreği tarifimiz sona ermiştir. Ellerinize sağlık, afiyet olsun.