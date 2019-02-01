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Kerim Frei, Maccabi Haifa’ya transfer oldu

Medipol Başakşehir'de Kerim Frei, İsrail ekibi Maccabi Haifa'ya kiralık olarak transfer oldu.

Kerim Frei, Maccabi Haifa’ya transfer oldu

Medipol Başakşehir'de Kerim Frei, İsrail ekibi Maccabi Haifa'ya kiralık olarak transfer oldu.

Başakşehir'den yapılan yazılı açıklamada, "Kerim Frei sezon sonuna kadar Maccabi Haifa kulübüne kiralanmıştır. Sezonun ikinci yarısında Maccabi Haifa formasını giyecek olan milli futbolcumuza başarılar dileriz" denildi.

Daha önce Beşiktaş formasını da terleten Frei, ardından İngiliz kulübü Birmingham City'e transfer olmuştu. Kerim Frei 6 ay sonra da Medipol Başakşehir'e transfer olarak tekrar Türkiye'ye geldi.

Kerim, bu sezon çıktığı 8 Süper Lig maçında 1 asistlik performans gösterdi.

Kaynak: İHA

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