Türkiye'nin tanınmış simalarından olan ünlü iş insanı Kerim Gözalan yaşamını yitirdi. Haberin duyulmasının ardından hayatı merak edilen Kerim Gözalan hakkında araştırma yapılmaya başladı. Peki Kerim Gözalan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Kerim Gözalan neden öldü? Detaylar haberimizde...

KERİM GÖZALAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

İş dünyasını sarsan ölüm sonrasında hayatı merak edilen Kerim Gözalan'ın acı haberi ailesi tarafından duyuruldu. Kerim Gözalan, Gözalan Group kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, Türk iş insanıdır. 1936 yılında Diyarbakır’da doğan Gözalan 85 yaşında hayata veda etti. Başarılı iş insanının ölümü sonrasında iş dünyasından taziye mesajları yayımlanmaya başladı.

KERİM GÖZALAN NEDEN ÖLDÜ?

85 yaşındaki iş insanı Kerim Gözalan'ın ölüm nedeni hakkında açıklama yapılmadı. Öte yandan Gözalan Group tarafından yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Şirketimizin kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı, engin vizyonu ve yarattığı değerlerle bugünlere ulaşmamızı sağlayan değerli büyüğümüz Kerim Gözalan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz."

AİLESİ ACI HABERİ VEFAT İLANIYLA DUYURDU

İş hayatına çok sayıda başarı sığdıran Kerim Gözalan’ın vefat haberi iş dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Ailesi acı haberi vefat ilanıyla duyurdu.

İŞ HAYATINA ALMANYA’DA BAŞLADI

Kerim Gözalan iş hayatına ilk adımı Almanya’da attı. 1969 yılında Almanya’da KEGO şirketini kurdu. 1974 yılında otomotiv sanayiine de girişti. Kerim Gözalan 1978 yılında Hannover’de 1100 kişilik ağır sanayii tesisin hisselerini aldı ve NAY Gözalan fabrikasını kurdu.

Gözalan Group, 1987 yılında Türkiye’ye Converse markası ile giriş yaptı. 1999 yılında kendi markası olan Northtech’in temellerini attı. Perakende sektöründeki yatırımlarına önce Asports sonrasında Columbia Sportswear’ı kattı. Gözalan, Avrupa’nın ilk denim markası Mustang Jeans 2012 -2021 yılları arasında tüm üretim hakları ile birlikte grup bünyesine kattı. Grup, 2020 yılından itibaren turizm sektörüne de yatırım yapmış Alan Suites markasıyla hizmet vermeye başlamıştı.