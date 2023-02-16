Kerim Karaoglan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kerim Karaoglan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kerim Karaoglan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kerim Karaoglan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kerim Karaoglan 1 Ocak 2005 tarihinde Agri şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Kerim Karaoğlan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kerim Karaoglan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kerim Karaoglan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ağrı 1970 Spor futbol takımında oynamaktadır. Ağrı 1970 Spor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kerim Karaoglan'nin Ağrı 1970 Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kerim Karaoglan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kerim_krgln4/

Kerim Karaoglan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kerim Karaoglan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Kerim Karaoglan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kerim Karaoglan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Ağrı 1970 Spor

Kerim Karaoglan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kerim Karaoglan şuan Ağrı 1970 Spor takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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