Kerim Memija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kerim Memija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kerim Memija adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kerim Memija Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kerim Memija 6 Ocak 1996 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kerim Memija Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GoSport Agency e.U. yapmaktadır. Kerim Memija, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Zrinjski Mostar futbol takımında oynamaktadır. HSK Zrinjski Mostar takımına 26 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Kerim Memija'nin HSK Zrinjski Mostar ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Kerim Memija Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kerim Memija isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 625 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kerim Memija Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kerim Memija futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Zeljeznicar

31 Ocak 2017 yılında Vejle BK

2 Eylül 2019 yılında Hobro IK

30 Haziran 2020 yılında Vejle BK

11 Eylül 2020 yılında NK Varazdin

26 Ağustos 2021 yılında Zrinjski Mostar

Kerim Memija Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kerim Memija şuan HSK Zrinjski Mostar takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

Kerim Memija Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 7 numaralı formasıyla 27 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 1 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 2 numaralı formasıyla 13 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 4 numaralı formasıyla 8 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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