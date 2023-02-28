Kerim Palic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kerim Palic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kerim Palic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kerim Palic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kerim Palic 24 Ocak 1997 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Kerim Palić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kerim Palic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fudbalista yapmaktadır. Kerim Palic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metallurg Bekabad futbol takımında oynamaktadır. Metallurg Bekabad takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kerim Palic'nin Metallurg Bekabad ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kerim Palic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kerim Palic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kerim Palic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kerim Palic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Zeljeznicar U19

21 Temmuz 2016 yılında Bosna Union

14 Mart 2017 yılında Inter Bratislava

13 Temmuz 2017 yılında FK Krupa

6 Temmuz 2021 yılında FK Sarajevo

28 Temmuz 2022 yılında Metallurg Bk.

Kerim Palic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kerim Palic şuan Metallurg Bekabad takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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