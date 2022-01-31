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Kerim Rota kimdir? Kaç yaşında, nereli? Kerim Rota'nın biyografisi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerim Rota'nın kim olduğu merak ediliyor. Bu bağlamda, Kerim Rota kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Kerim Rota'nın biyografisi

Kerim Rota kimdir? Kaç yaşında, nereli? Kerim Rota'nın biyografisi

Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi'nin kurucular kurulu listesinde yer alan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerim Rota'nın kim olduğu araştırılıyor. Peki, Kerim Rota kimdir?  Kaç yaşında, nereli? İşte Kerim Rota'nın biyografisi...

Kerim Rota kimdir? Kaç yaşında, nereli? Kerim Rota'nın biyografisi

KERİM ROTA KİMDİR?

58 yaşındaki Kerim Rota, 1964 yılında Belçika'da doğdu. Ankara'da büyüyen Kerim Rota, lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde bitirdikten sonra Ankara Gazi Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği okudu ve sonrasında İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da da İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı yaptı.

Kerim Rota kimdir? Kaç yaşında, nereli? Kerim Rota'nın biyografisi

Eğitim hayatından sonra finans ve bankacılık alanına yönelen Kerim Rota, 7 yıl Akbank'ın Genel Müdür Yardımcılığı'nı yaptı. Akbank'tan önce Finansbank ve A Bank gibi bankalarda da aynı görevleri üstlendi. Daha sonra da eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'ne katıldı. Bankacılık ve Finans piyasaları alanında 29 yıllık iş deneyimi bulunuyor. Ayrıca Kerim Rota, çeşitli Özel Sektör bankalarında Hazine ve Uluslararası bankacılık alanlarında üst düzey görevler aldı. Finansal piyasa çalışanlarının meslek örgütü olan Para Yöneticileri Derneğinin başkanlığını 7 sene yaptı. Sivil toplum kuruluşlarında Yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu.

İngilizce bilen Kerim Rota, Gelecek Partisi Kurucuları arasında olup, aynı zamanda parti yönetim kurulu ve politika izleme kurulu üyesidir.

Kerim Rota kimdir? Kaç yaşında, nereli? Kerim Rota'nın biyografisi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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