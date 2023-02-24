Kerim Tatar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kerim Tatar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kerim Tatar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kerim Tatar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kerim Tatar 2 Eylül 1996 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kerim Tatar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MH Sportsmanagement yapmaktadır. Kerim Tatar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Gorazde futbol takımında oynamaktadır. FK Gorazde takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kerim Tatar'nin FK Gorazde ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kerim Tatar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kerim Tatar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kerim Tatar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kerim Tatar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında V. Mostar U19

5 Temmuz 2015 yılında Velez Mostar

31 Ocak 2018 yılında FK Olimpik

31 Ocak 2019 yılında Igman Konjic

4 Ağustos 2019 yılında FK Gorazde

12 Ağustos 2021 yılında IFK Mariehamn

3 Mart 2022 yılında Mladost Kakanj

8 Temmuz 2022 yılında TOSK Tesanj

28 Ocak 2023 yılında FK Gorazde

Kerim Tatar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kerim Tatar şuan FK Gorazde takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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