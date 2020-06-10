Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır'ın cenazesinde gözyaşlarını tutamadı!

Kerimcan Durmaz uzun süredir küs olduğu arkadaşı fenomen Caner Çalışır'ın mezarında gözyaşlarına boğuldu. Caner Çalışır'ın cenazesine ünlü isimlerden de katılanlar oldu.

Ünlü sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, bu sabah geçirdiği kalp krizi nedeniyle 31 yaşında hayatını kaybetti. Yakın arkadaşı Kerim Can Durmaz son yolculuğunda arkadaşını yalnız bırakmadı.

KÜS OLARAK AYRILDI

Kerimcan Durmaz, eskiden yediği içtiği ayrı gitmeyen ancak şimdilerde küs olduğu Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı. Eski dostunu küs bir şekilde toprağa verdiği için büyük acılar yaşayan Kerimcan, Çalışır'ın mezarı başında gözyaşlarına boğuldu. Durmaz bir ara gözyaşlarını silerek arkadaşının mezarına su döküp dua etti.



"DAHA ÇOK ERKENDİ"

Cenaze sonrası Instagram hesabından paylaşan Kerimcan Durmaz, "Caner'im, dostum, bizi bugün bırakıp gitti... Hala inanamıyorum, aklım almıyor. Daha çok erkendi be Caner'im daha birlikte yapacağımız çok şey vardı. O kadar güzel anılar biriktirdim ki seninle keşke bu kadar erken bırakmasaydın bizi. Sen benim sevgimi, sırlarımı en güzel anılarımı biriktirdiğim yol arkadaşım olarak hep kalbimin bir köşesinde kalacaksın. Seni çok seviyorum ve bu hiç değişmeyecek. Nurlar içinde uyu... Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" dedi.