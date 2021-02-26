Kerimcan Durmaz yeni şarkısıyla çok konuşuldu!

Z kuşağının severek takip ettiği Kerimcan Durmaz yeni şarkısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Kerimcan Durmaz hesabından yaptığı açıklamada şarkısının çıkacağını duyurmasının ardından sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

MÜZİK PİYASASINA GİRDİ

"Peşimde" şarkısı ile müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan fenomenin şarkısı dillerde dolanmaya başladı. Takipçilerinin heyecanla beklediği şarkı büyük beğeniyle karşılandı. Şarkıyı paylaşanlar Durmaz'a sevgilerini dile getirirken onun müzik hayatında ilerlemesini diliyor.

Salgın nedeni ile eve tıkılan gençlere bu tarz şarkıların iyi geldiği ve hayat buldukları konuşuluyor.

Kerimcan Durmaz, şarkısının merakla beklenen klibinin bugün saat 13.00'te yayınlanacağı duyurdu.