Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'dan hayranlarını üzecek haber geldi. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan hesapların başında gelen Kerimcan Durmaz'ın bir süredir paylaşım yapmaması dikkatleri üzerine çekmişti. Peki Kerimcan Durmaz'a ne oldu? Kerimcan Durmaz ne ameliyatı oldu? Sağlık durumu nasıl? Detaylar...

KERİMCAN DURMAZ'DA NE OLDU, NE AMELİYATI OLDU?

3 gündür Instagram hesabından bir şey paylaşmayarak takipçilerini meraklandıran Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabından ameliyat olduğunu açıkladı. Kerimcan Durmaz, "Merhaba herkese ben bir sağlık probleminden dolayı ameliyat oldum. Fakat şimdi iyiyim. Hala hastanedeyim.3 gündür bir şey paylaşmıyorsun diyip merak edenlere söyliyeyim dedim." ifadelerini kullandı.

EZGİ MOLA'NIN SEVGİLİSİYLE HAMAMA GİRMİŞTİ

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan fakat basına görüntü vermeyen Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı geçtiğimiz gün bu kuralı bozmuştu. İkilinin birlikte çekilmiş fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından Aksakallı'nın geçtiğimiz yıl Kerimcan Durmaz ile hamamda çekilen videosu sosyal medyayı salladı.

KERİMCAN DURMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Kerimcan Durmaz, 2 Kasım 1994; Sarıyer, İstanbul, Türk DJ, makyör ve sosyal medya fenomeni.

Kerimcan Durmaz, 2 Kasım 1994'te İstanbul'un Yeniköy semtinde doğdu. Annesi ev hanımı, babası restoran işletmecisidir.İki ablası vardır.Liseyi bitirdikten sonra Bakü'ye gitti ve makyör olarak çalıştı. 2015'ten itibaren Periscope'a ve Snapchat'e yüklediği videolar ile sosyal medyaya adım attı. Daha sonra İstanbul'a döndü ve DJ olarak çalışmaya başladı.Çekimleri Aralık 2016'da başlayacak bir sinema filminde başrolde yer almak üzere teklif aldı.

2016-17 yayın döneminde TV8'de ekrana gelen İşte Benim Stilim yarışmasının yedinci sezonunda jüri üyeliği yapmaya başladı. 30 Kasım 2016'da Samsun'da sahne aldığı bir mekânda LGBT'lere yönelik şiddete uğradı ve yaralandı. Durmaz, bazı köşe yazarları tarafından yalnızca cinsel yönelimi nedeniyle ünlü olduğu ve eşcinselliği "tek tipleştirdiği" gerekçesiyle eleştirilmektedir.

Periscope uygulamasında yaptığı yayınlarla fenomen olan Kerimcan Durmaz, hem erkek hem de bayan takipçileri tarafından oldukça sevilen, renkli bir kişilik. Şu anda özellikle Twitter, instagram ve Snapchat gibi sosyal medya platformlarında binlerce takipçiye ulaşmış durumda. Kerimcan Durmaz ile alakalı her şey snapchatleri ve paylaşımları ile mi kısıtlı? Elbette değil ! Kerimcan Durmaz, ayrıca oldukça başarılı bir "Make-Up Artist"tir

Sonrasında ise ünlü mekanlarda Dj olarak yer almış, televizyon dünyasında ise Bu Tarz Benim isimli programda jüri olarak yer almıştır.Günümüzde magazin dünyasının ünlü isimleri Kerimcan Durmaz ile aynı kareye girmek için kıyasıya yarışmaktadırlar. Kısa sürede o kadar çok para kazanmıştırki bir röportaj esnasında kazandığı paranın hesabını bilmediğini ve bir noktadan artık saymayı bıraktığını esprili bir dille mikrofonlarda dile getirmiştir.

Televizyon Çalışmaları:

İşte Benim Stilim - jüri üyesi (2016-)