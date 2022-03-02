Kerimcan Durmaz'dan haftalar sonra Mehmet Dinçerler itirafı! Bu sözler magazin gündemini sallayacak! Evlilik hayalleri kuran Hadise'nin tepkisi ne olacak? Geçtiğimiz haftalarda Mehmet Dinçerler'in ünlü olmak için Kerimcan Durmaz'ı kullandığı iddia edilmiş ve Durmaz'la bel altı konuşmaların geçtiği videoları ortaya çıkmıştı. Ünlü fenomenden haftalar sonra bir itiraf geldi.

1 17 Kaan Yıldırım'la bir süre aşk yaşayan Hadise ayrılığından kısa bir zaman sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.