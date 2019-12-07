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Kerimcan Durmaz'dan Los Angeles da kalça şov!
Kerimcan Durmaz'dan Los Angeles da kalça şov!
Yurt dışına taşınan Kerimcan Durmaz, tanımadığı bir kadınla kalça dansı yaptı. Arkadaşıyla Los Angeles'a giden Kerimcan, bu anları da YouTube kanalından yayınladı.
07 Aralık 2019 Cumartesi 10:15
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