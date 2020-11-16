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  3. Kerimcan Durmaz'dan Selin Ciğerci ve Danla Bilic'e olay yaratan sözler!

Kerimcan Durmaz'dan Selin Ciğerci ve Danla Bilic'e olay yaratan sözler!

Takipçilerinin merak ettikleri soruları Youtube kanalından cevaplayan Kerimcan Durmaz, Selin Ciğerci ve Danla Bilic ile ilgili magazin gündemine düşen bomba açıklamalarda bulundu. İkili ile aralarının neden açıldığını yaptığı açıklamada belirten Durmaz'ın o anları kameraya böyle yansıdı.

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16 Kasım 2020 Pazartesi 11:59
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