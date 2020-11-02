Kerimcan Durmaz'ın sosyal mesafesiz koronavirüs partisi tepki çekti!

Geçtiğimiz yıl Miami'ye yerleşen Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tekrardan tüm tepkileri üstüne çekti. 26. yaşını dostlarıyla bielikte kutlayan fenomenin maske ve sosyal mesafeyi hiçe saydığı o görüntüler kameralara anbean böyle yansıdı.