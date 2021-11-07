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Kerimcan Durmaz'la yaptığı dans olay yaratan Didem Soydan'dan açıklama geldi! "İnsanlar gereken yorumu yapıyor"

Geçtiğimiz günlerde Kerimcan Durmaz ile yaptığı dansla sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Didem Soydan'dan açıklama geldi. Soydan, "Kimse bana küfür edemez." diyerek küfür olduğu zaman dava açtığını açıkladı.

Geçtiğimiz gün  yakın arkadaş Umut Eker'le birlikte Nişantaşı’nda olan ünlü model Didem Soydan,  çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti. Kerimcan Durmaz ile yaptığı dans sosyal medyada gündem olan Soydan, o video hakkında açıklamalarda bulundu.

Kerimcan Durmaz'la yaptığı dans olay yaratan Didem Soydan'dan açıklama geldi! İnsanlar gereken yorumu yapıyor

Gazetecilerin, “Dans videonuzu beğenenler de oldu beğenmeyenler de. Siz kendinizi izleyince nasıl buldunuz? Yorumunuz var mı?” sorusu üzerine bir yorumu olmadığını belirten Soydan, "Benim bununla ilgili bir yorumum yok. İnsanlar zaten gereken yorumu yapıyor. Beğenenler de oluyor beğenmeyenler de” ifadelerini kullandı.

Kerimcan Durmaz'la yaptığı dans olay yaratan Didem Soydan'dan açıklama geldi! İnsanlar gereken yorumu yapıyor

"BUNLARA ALIŞTIM"

Yapılan kötü yorumlarla ilgili dava açıp açmadığı sorulan Soydan, “Küfür olduğu zaman dava açıyorum. Kimse bana küfür edemez. Onun dışında kötü bir şey yazabilir, sorun yok. Günlük hayatımda bunlara alıştım” yanıtını verdi.

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