Kerkük Üniversitesi heyeti KBÜ’yü ziyaret etti

Kerkük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi akademisyenleri Karabük Üniversitesini ziyaret etti.

Irak'ın önde gelen üniversitelerinden Kerkük Üniversitesi akademisyenleri Karabük Üniversitesine ziyaret ederek, Rektör Prof. Dr. Refik Polat ile de makamda bir araya geldi.

Kerkük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Tahseen Ahmad Tahseen ve beraberindeki 13 akademisyen ilk olarak Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar eşliğinde, üniversitenin Teknoloji, Mühendislik Fakülteleri ve Demir Çelik Enstitüsü ile Kütüphaneyi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Makam ziyareti ile devam eden programda iki üniversite arasındaki iş birlikleri, değişim programları, meslek edinme kursları, staj imkanlarıyla yapılacak ortak sempozyumlar görüşüldü.

İş birliğini sağlamlaştırma adına yapılan ziyaret karşılıklı hediyeleşmeyle sona erdi.

Geçtiğimiz aylarda Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Kerkük Üniversitesi ile öğrenci ve akademisyen değişimi konusunda iş birliği yapılması kararına varılan görüşme yapmış ilki Kerkük Üniversitesinde ikincisi ise Karabük Üniversitesinde yapılmak üzere, "Irak'ta Osmanlı İzleri" sempozyumu düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: İHA