Kerkük’te ABD askerleri K1 üssünden çekildi
Irak'ın Kerkük kentinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin K1 (Keyven) üssünden çekildiği bildirildi.
Irak'ın Kerkük kentinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin K1 (Keyven) üssünden çekildiği bildirildi.
Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'e karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçleri bulundukları K1 askeri üssünden askerlerini çekerek Irak ordusuna devretti. Irak'ta ABD'ye bağlı Musul'un güneyinde bulunan Elgayara üssünü de Irak ordusuna devretmişti. Irak'ta ABD öncülüğünde 9 askeri üs bulunuyor.
Kaynak: İHA
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