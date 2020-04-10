Kerkük'te bombalı saldırı düzenleyen DEAŞ'lı terörist yakalandı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde 03 Nisan'da bir sivil aracın altına yerleştirilen bombayla yapılan saldırının faili, kent merkezinde düzenlenen baskında yakalandı.



AA muhabirine açıklamada bulunan Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, kent merkezinde yapılan baskında saldırganın yakalandığını söyledi.



Kamil, polisin bir ihbar üzerine Hadra semtinde kalan şüphelinin evini bastığını belirtti.



Gözaltına alınan kişinin terör örgütü DEAŞ mensubu olduğunun anlaşıldığını ifade eden Kamil, şüpheli hakkında hukuki işlemlerin başlatıldığını, daha sonra mahkemeye sevk edildiğini aktardı.



Irak'ın Kerkük kentinde 03 Nisan'da bir sivil aracın altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir kişi ağır yaralanmıştı.



DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları geri aldığını açıklamıştı.



Terör örgütü DEAŞ, alınan yüksek düzeyli önlemlere rağmen kent merkezlerinde zaman zaman eylem düzenlemeye devam ediyor.



Kaynak: AA