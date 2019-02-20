Kerkük’te DEAŞ’lı terörist bir istihbaratçıyı öldürdü Irak'ın Kerkük şehrinde polis tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi, 1 istihbarat çalışanını öldürdü, 1 polisi de yaraladı.

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