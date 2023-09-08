Kerkük’te güvenlik güçleri protestolara karşı önlemleri arttırdı

Irak'ın Kerkük'ün kentinde izinsiz gösteri yapmak isteyen eylemcilere karşı güvenlik güçleri alarma geçti.

Irak'ın Kerkük kentinde Ortak Operasyonlar Komutanlığı ana karargah binasının Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) teslim edilmesi yönünde karar alınmış ve bu kararı reddeden Türkmenler ile Araplar protesto gösterileri yaparak, Kerkük-Erbil yolunu trafiğe kapatmıştı. Yaşanan olayların ardından binanın KDP'ye teslim edilmesi kararı ertelense de kentte gerginlik devam ediyor. Güvenlik güçleri, Kerkük Kalesi yakınları ve çevresinde güvenlik önlemlerini arttırdı. Kerkük'te Irak ordusunu ve Haşdi Şabi'ye karşı izinsiz protesto gerçekleştirileceği ihbarını alan polis, bölgede konuşlandı. Çok sayıda askeri araç sokaklarda görevlendirildi. Özel kuvvetler, polis, terörle mücadele timleri Kerkük sokaklarında görev alırken güvenlik güçleri ve Kerküklü vatandaşlar arasında zaman zaman gerginlikler de yaşandı. Kerkük'ün tarihi kalesine giden yollar kapatılırken ana yollarda yoğunluk yaşandı. Eylemciler, güvenlik güçlerinin önlemlerinin ardından gösteriyi iptal etti.

Kerkük Polis Müdürü Kava Garip, polisin güvenliği sağlamak için görevini yerine getirdiğini ifade ederek, "Eylemcilere çağrıda bulunuldu. Kale yakınlarında Kürt vatandaşların gösteri düzenleyeceği bilgisini aldık ve İçişleri ve Savunma Bakanlığı harekete geçti. Göstericilere aralarına yabancı ve sabotaj gruplarının sızmasına izin vermesinler. Yasalara uymayan göstericiler her tutuklanacak" dedi.

Osman Zengene ise, Kerkük halkının aklı selim olduğunu ifade ederek, "Korkak millet değiliz. Kimse bizi birbirimizden ayıramaz. Sadece aramızı bozmak istiyorlar" dedi. Bölge sakini Murat Küçük ise, Kerkük'te son 10 gündür istikrarsızlık ortaya çıkarmaya çalışıldı. Fakat Kerkük'te askerin arttırılması güvenliği sağlamak için. Kalede bugün çok sayıda askerin bulunması vatandaşları huzur içinde hissettirmeye çalıştı. Yabancıların buraya gelmesini ve kaos çıkartmasını engelledi. İnsanları sükûnete davet ediyoruz, kimse endişeye kapılmasın" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)