Kerrin Stokes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kerrin Stokes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kerrin Stokes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kerrin Stokes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kerrin Stokes 11 Aralık 2002 tarihinde Adelaide şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kerrin Stokes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Benchmark Sports yapmaktadır. Kerrin Stokes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne City FC futbol takımında oynamaktadır. Melbourne City FC takımına 9 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Kerrin Stokes'nin Melbourne City FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kerrin Stokes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kerrin Stokes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kerrin Stokes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kerrin Stokes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2019 yılında Melbourne City

Kerrin Stokes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kerrin Stokes şuan Melbourne City FC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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