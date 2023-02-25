Kerui Chen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kerui Chen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kerui Chen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kerui Chen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Kerui Chen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kerui Chen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kerui Chen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kerui Chen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kerui Chen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kerui Chen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kerui Chen 9 Mart 1996 tarihinde Chongqing şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 陈科睿 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kerui Chen Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kerui Chen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Kerui Chen'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kerui Chen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kerui Chen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Kerui Chen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kerui Chen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2013 yılında SD Taishan Res.

1 Temmuz 2014 yılında Belenenses U19

1 Ağustos 2015 yılında Pinhalnovense

1 Temmuz 2016 yılında SD Luneng

1 Şubat 2017 yılında SD Taishan Res.

4 Temmuz 2017 yılında BD Yingli ETS

31 Aralık 2017 yılında SD Luneng

25 Şubat 2018 yılında MZ Hakka

31 Aralık 2018 yılında SD Luneng

12 Nisan 2021 yılında TJ Jinmen Tiger

31 Aralık 2021 yılında SD Taishan

Kerui Chen kimdir

Kerui Chen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kerui Chen şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Kerui Chen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çin U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Çin U18 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kerui Chen nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Senwen Luo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Senwen Luo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Senwen Luo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Senwen Luo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joy Lance Mickels kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joy Lance Mickels Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joy Lance Mickels kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joy Lance Mickels Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Chao He kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chao He Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Chao He kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chao He Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ceyhun Nuriyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ceyhun Nuriyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ceyhun Nuriyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ceyhun Nuriyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Osman Güner'inBiyografisi
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Osman Güner'inBiyografisi
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Rusya Ukrayna savaşı hakkında önemli kararlar verildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Rusya Ukrayna savaşı hakkında önemli kararlar verildi!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi