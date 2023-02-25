Kerui Chen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kerui Chen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kerui Chen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kerui Chen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kerui Chen 9 Mart 1996 tarihinde Chongqing şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 陈科睿 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kerui Chen Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kerui Chen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Kerui Chen'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kerui Chen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kerui Chen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kerui Chen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kerui Chen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2013 yılında SD Taishan Res.

1 Temmuz 2014 yılında Belenenses U19

1 Ağustos 2015 yılında Pinhalnovense

1 Temmuz 2016 yılında SD Luneng

1 Şubat 2017 yılında SD Taishan Res.

4 Temmuz 2017 yılında BD Yingli ETS

31 Aralık 2017 yılında SD Luneng

25 Şubat 2018 yılında MZ Hakka

31 Aralık 2018 yılında SD Luneng

12 Nisan 2021 yılında TJ Jinmen Tiger

31 Aralık 2021 yılında SD Taishan

Kerui Chen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kerui Chen şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Kerui Chen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Çin U18 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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