Yumuşak şeker üreticileri arasında gösterilen Kervan Gıda, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz için başvuru yaptığını belirtmişti. Bu kapsamda yeni açıklamalarda bulunan Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar tarafından yapılan açıklamada, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz olacak kurumun, şirket paylarının 2020 yılında halka arz edilerek Borsa İstanbul'da işlem görmesi planlandığını ve bunun için de tüm işlemlerini halledildiğini ifade etti. Peki Kervan Gıda halka arz ne zaman? Hangi tarihte halka arz edilecek? İşte detaylar...

KERVAN GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN? HANGİ TARİHTE HALKA ARZ EDİLECEK?

Günümüzde hala 85 ülkeye ürün ihraç eden ve ABD, İngiltere, Almanya ve Rusya’da satış şirketleri bulunan Kervan Gıda, Bebeto markası ile faaliyetlerini sürdürüyor.

Halka arz sonrası yatırımlarını daha da artırmayı hedeflediklerini vurgulayan ve bu kapsamda farklı yatırımlar denendiğini belirten Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar, "Yaklaşık 2.100 kişilik ekibimizle güçlü bir dünya markası olma yolunda adım atmaya devam ediyoruz. Büyüme oranı yüksek bir kurum olarak faaliyetlerimizi daha da geliştirmek için farklı yatırımlar yapmayı hedefliyoruz. 2019 yılında yüzde 29 artışla, 687 milyon TL ciro elde ettik. 2020 yılının ilk yarısında ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 41 büyüyerek, altı aylık dönemi 469 milyon TL ciroyla kapattık." şeklinde konuştu.

ÜRETİMİN YÜZDE 57'Sİ İHRACATA, 43'Ü İTHALATA YÖNELİK

Halka arz sonrası sağlanacak kaynak ile yurt dışı ve yurt içinde yeni yatırımlara yöneleceğinin altını çizen Başar, "Şu anki üretimimizin yaklaşık yüzde 57’si ihracata yüzde 43’ü ise iç pazara yönelik. Halka arz sonrası sağlayacağımız kaynağın büyük bir bölümüyle yurt içi ve yurt dışında yeni yatırımlara imza atacağız. Hedefimiz Türkiye’de ilk sıraya yükselirken, dünyadaki en büyük beş üretici arasına girmek." ifadelerine yer verdi.

Halka arz tarihi hakkında henüz kesin bir tarih belirtilmezken bu talebin onaylanması halinde Kervan Gıda'nın dünyadaki en büyük beş üretici arasına girmesi bekleniyor.