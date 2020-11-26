Kervan Gıda halka arz ne zaman? Hangi tarihte halka arz edilecek? Hisse asıl alınır? | Kervan Gıda hisse kodu, hisse fiyatı

Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında yer alan yumuşak şeker üreticisi Kervan Gıda'nın halka arz amacıyla Sermaye Piyasa Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru onaylandı. Bunun üzerine sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz olacak kurumun, şirket paylarının 2020 yılında halka arz edilerek Borsa İstanbul'da işlem görmesi planlanıyor. Kervan Gıda halka arz ne zaman? Hangi tarihte halka arz edilecek? Hisse nasıl alınır? | Kervan Gıda hisse kodu, hisse fiyatı

KERVAN GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN? | HANGİ TARİHTE HALKA ARZ EDİLECEK?

Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz olacak kurumun talep toplama süreci 26 - 27 Kasım tarihleri arasında toplanacak.

Halka arz işlemlerinin ardından Kervan Gıda'nın dünyadaki en büyük beş üretici arasına girmesi beklenirken günümüzde 85 ülkeye ürün ihraç eden ve ABD, İngiltere, Almanya ve Rusya’da satış şirketleri bulunan Kervan Gıda, sevilen marka Bebeto ile faaliyetlerini sürdürüyor.

Halka arz nedir? Halka arz etmek ne demek? Şartları nelerdir?

KERVAN GIDA HİSSE NASIL ALINIR?

Kervan Gıda halka arzda satış, OYAK Yatırım liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum tarafından fiyat aralığı ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Şirket halka arzından pay satın almak isteyen Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar, halka arz süresi içinde başvuru yerlerinde belirtilen Konsorsiyum Üyeleri’nin merkez, şube ve acentelerine, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar ise OYAK Yatırım’ın merkez, şube ve acentelerine müracaat ederek talep formunu doldurmaları gerekmektedir. Yatırımcılar, talep formunda, talep ettikleri pay adedini ve pay fiyatını belirteceklerdir.

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar sadece OYAK Yatırım’a başvuruda bulunabileceklerdir.

Talepte bulunacak yatırımcılar, aşağıda belirtilen belgeleri, talep formlarına ekleyeceklerdir:

Gerçek Kişi Yatırımcılar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi

Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi Tüzel Kişi Yatırımcılar: İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve ticaret sicili kayıt belgesi fotokopisi

İnternet, telefon bankacılığı veya ATM’ler vasıtası ile talepte bulunacak yatırımcıların internet şubesi, telefon bankacılığı şubesi veya ATM’de işlem yapmaya yetkili olma şartı aranacaktır.

KERVAN GIDA HİSSE KODU

Kendi aracı kurumunuzdan işlem göreceği hisse koduna, borsacı deyimiyle tahtasına, işlem sırasına alış girerek katılabileceğiniz bir halka arz türü değil, belli bir aracı kurum, banka veya konsorsiyum üyeleri aracılığıyla halka arza başvurabilirsiniz.

Kervan Gıda #KRVGD koduyla halka arz edilecek. 26 - 27 kasımda halka arzı tamamlanacak hisseler için talep toplamaya yetkili aracı kurumların listesi belli oldu.

Alınan bilgiye göre KRVGD halka arz talep toplamaya yetkili aracı kurumlar şu şekilde,

KONSORSİYUM LİDERİ

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

KONSORSİYUM ÜYELERİ

Al CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNFO YATIRLM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş

KERVAN GIDA HİSSE FİYATI

Şirket pay başına halka arz fiyat aralığı 8 ila 9 TL olarak paylaştı. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 26,4 seviyesinde olacak. Halka arz sürecinde ise kuruma OYAK Yatırım'dan 25 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık edecek. Edinilen bilgiye göre, Kervan Gıda halka arzını mevcut 150 milyon TL çıkarılmış sermayesinin yüzde 25 sermaye artışıyla 187,5 milyon TL’ye artırılması sonucu çıkarılacak 37,5 milyon TL ve yüzde 8 oranında mevcut ortakların 12 milyon TL satışı planlanmaktadır.

Diğer tüm detayları Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanan Pay Halka Arzına İlişkin İzahname'de bulabilirisiniz. İZAHNAME İÇİN TIKLAYIN