Kervan Gıda halka arz onaylandı mı? Kervan Gıda hisseleri | satış fiyatı

Türkiye'nin en bilindik yumuşak şeker üreticilerinden olan Kervan Gıda'nın yetkilileri, daha önce Sermaye Piyasası Kurulu'na halka arz için başvuruda bulunulduğunu kamuoyu ile paylaşmıştı.Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar tarafından yapılan açıklamada, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz olacak kurumun, şirket paylarının 2020 yılında halka arz edilerek Borsa İstanbul'da işlem görmesi planlandığını ve bunun için de tüm işlemlerini halledildiğini ifade etti. Peki Kervan Gıda halka arz onaylandı mı? İşte Kervan Gıda hisseleri...

KERVAN GIDA HALKA ARZ ONAYLANDI MI?

Sermaye Piyasa Kurulu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgiye göre, 150 milyon liralık mevcut sermayesini bedelli 37.5 milyon lira artışla 187.5 milyon liraya artıracak olan Kervan Gıda'da mevcut pay satışı şeklinde 12 milyon nominal hisse halka arz edilecek.

Halka arz nedir? Halka arz etmek ne demek? Şartları nelerdir?

Fazla talep gelmesi halinde 6 milyon lira nominal pay daha ek satışa konu edilecek.

Halka arzda 1 lira nominal değerli payın satış fiyatı 8-9 lira olacak.

KERVAN GIDA HİSSE | SATIŞ FİYATI

SPK haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre onayın ardından Kervan Gıda, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz olacak.

Şirket, halka arz işlemiyle 150.000.000 TL değerindeki mevcut sermayesini, 37.500.000 TL artırarak 187.500.000 TL'ye yükseltecek.

Mehmet Şükrü Başar, Fikret Başar, Mitat Başar, Burhan Başar, Fahrettin Çezik, Mahmut Koçum, Aydın Çelik ve Suat Erdem’in her birinin sahip olduğu 1.500.000 TL nominal değerli toplamda 12.000.000 TL nominal değerli 12.000.000 adet B grubu paylar da halka arz edilecek.

Kervan Gıda halka arz ne zaman? Hangi tarihte halka arz edilecek?

TALEBE GÖRE EK HİSSE

Fazla talep gelmesi halinde, Mehmet Şükrü Başar, Fikret Başar, Mitat Başar, Burhan Başar, Fahrettin Çezik, Mahmut Koçum, Aydın Çelik ve Suat Erdem’in her birinin sahip olduğu 750.000 TL nominal değerli toplamda 6.000.000 TL nominal değerli 6.000.000 adet A grubu payın B grubuna dönüştürülerek ek satışı gerçekleştirilebilecek.

1 TL nominal değerli paylar 8 TL ve 9 TL fiyat aralığından satışa sunulacak.