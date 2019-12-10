Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'nun tercihi "Batırılan uçak" oldu

EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Helvacıoğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 4 fotoğraf için tercihte bulundu.



Helvacıoğlu, "haber" kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak" fotoğrafını seçti.

"Yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da kandil akşamı" fotoğrafına, "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın tarafından çekilen "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafa oy veren Helvacıoğlu, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı ekiplerinin dünyanın birçok yerinde önemli haberlere imza attığını belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Keşan'ımızın incisi İbrice Limanı'nda dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla Airbus A330 tipi yolcu uçağı kıyıdan 1 mil açıkta batırıldı. Anadolu Ajansı ekiplerimiz de bu anı fotoğraflamış ve dünyaya duyurmuştu. Batık uçağımız dalış turizmine katkı sağlamasının yanı sıra bölgedeki balık popülasyonunun da çoğalmasına katkı sunuyor. Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Yılın Fotoğrafları oylamasında haber kategorisinde yer alan 'Batırılan Uçak' fotoğrafından yana oyumuzu kullandık."





Kaynak: AA