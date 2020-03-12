Keşan esnafı koronavirüs konusunda bilgilendirildi

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde belediye ekipleri, esnafı, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirdi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki esnafı dolaşarak koronavirüse karşı yapılması gerekenler hakkında bilgiler verdi.

Öte yandan ekipler, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ve toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmaları yaptı.

İlçede vatandaşların koronavirüs tedbirleri kapsamında hijyen kurallarına uymaları istendi.

Kaynak: AA