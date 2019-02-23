EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde otomobilin çarptığı köpek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ç.Ç'nin kullandığı otomobil Gelibolu yolu üzerinde aniden yola çıkan köpeğe çarptı. Araç, kaza sonrası durmayarak, devam etti.

Çarpmanın etkisiyle çeşitli yerlerinden yaralanan köpeği gören vatandaşlar polise haber verdi. Polis ve Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği üyeleri veterineri arayarak yaralı hayvan için yardım istedi.

Bu arada aracın sürücüsü çaptığı köpeğin durumunu merak ederek olay yerine döndü. Kaza tutanağı düzenleyen polis bir taraftan da köpeğin durumunu kontrol etti.

Yaralı köpek olay yerine gelen veteriner tarafından kliniğe götürüldü.





Kaynak: AA