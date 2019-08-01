Keşan'da 67 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 67 kaçak göçmen yakalandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince, şehir geneli ile şehirlerarası yollarda yapılan denetimlerde, yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen Afganistan ve Suriye uyruklu 29'u çocuk, 13'ü kadın toplam 67 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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DHA