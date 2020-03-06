Keşan'da aranan 3 şüpheli yakalandı
EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde aranan 3 şüpheli yakalandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonlarda 5 yıl 24 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G., 3 ay hapis cezası bulunan E.D., 2 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu...
EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde aranan 3 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 5 yıl 24 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G., 3 ay hapis cezası bulunan E.D., 2 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen E.Y. yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.Y. ve C.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, E.D. serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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