Keşan'da arpa hasadı başladı

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde ekilen arpanın ilk hasadı yapıldı.

Çiftçi Yusuf Uzdilli, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019 yılının ilk arpa biçimini gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Sene boyunca yağışların istenilen seviyede olması nedeniyle arpada iyi bir verim beklediklerini anlatan Uzdilli, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ekilişlerin ardından yağmurlar yağdı ve bu yağmurlar, arpanın olgunlaşmasını hızlandırarak katkı sağladı. Hava koşulları el verdiği için arpamız kökleşti. Yaptığımız gübre ve ilaçlamadan sonra hasat dönemine girdik. Tüm çiftçilerimize kazançlı ve bereketli bir yıl geçirmelerini temenni ediyoruz. Yaptığımız kontrollerimizde, dönüm başına yaklaşık 400 kilogram verim elde etmeyi bekliyoruz. Sonuç olarak, tarlada izi olmayanın harmana yüzü olmaz. Bu nedenle bizim de harmanda yüzümüz olacaktır."



Kaynak: AA