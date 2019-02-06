Keşan'da bazı iş yerlerinde "kumar" denetimi yapıldı

EDİRNE (AA) - Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri "sigara matik, çarkıfelek" adı verilen makinelerle şans oyunu oynatan bazı iş yerlerine operasyon düzenledi.

Alınan bilgiye göre Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı iş yerlerinde "kumar" denetimi yaptı.

İçerisine para atılarak sigara ve çeşitli ürünler verme ihtimali üzerine oynanan "sigara matik, çarkıfelek" adı verilen şans oyunları makineleri bulunan 6 işletme sahibine "Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama", 1 işletme sahibine ise "1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makineleri Hakkında Kanun" kapsamında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA