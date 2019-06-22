Keşan'da çöp kamyonlarının yakıldığı iddiası

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde belediye kademe alanında, park halinde henüz belirlenemeyen nedenle yanan çöp kamyonu, ilçe meydanında sergileniyor.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, bir ay içerisinde belediyeye ait 2 çöp kamyonunun yandığını söyledi.

Kamyonların, belediyenin hizmet binasına ait kademe alanında yandığını aktaran Helvacıoğlu, "Ne yazık ki bu alanda bulunan kamera kör noktayı gösteriyormuş ve onun da kayıtlarının silindiği emniyet müdürlüğü yetkilileri tarafından bize iletildi. Konu adli mercilere havale edildi ve takip ediliyor." dedi.

Keşan Belediyesi olarak olayı yakından takip ettiklerini aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Kötü düşünmek istemiyor ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. 'Yandı mı, yakıldı mı?' düşüncelerini kafamızdan çıkardık, işimize bakıyoruz. Yanan aracı ortada bir tatsızlık olduğu için buraya getirdik, bugün de alandan kaldıracağız. Yanan çöp kamyonları nedeniyle 1 milyon liralık zarara uğradık. Bu yapılan davranışı sadece belediyeye değil Keşan'a yapılan zarar olarak değerlendiriyoruz. Türkiye Belediyeler Birliğince hibe edilen yeni çöp kamyonumuz hayırlı olsun. Bu aracın Keşan'a gelmesinde büyük emekleri olan Edirne Milletvekilimiz Fatma Aksal ve Belediyeler Birliği Başkanımız aynı zamanda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e teşekkür ediyoruz."

Helvacıoğlu, konuşmasının ardından yeni çöp kamyonunu tanıttı.

Kaynak: AA