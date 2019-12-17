Keşan'da düzensiz göçmenlerin yaşadıklarını anlatan tiyatro oyunu sahnelendi

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde Erasmus değişim programı kapsamında 5 ülkeden gelen 38 üniversite öğrencisi göçmen ve mültecilere yönelik yapılan ayrımcı davranışları anlatan İngilizce tiyatroyu sahneledi.

Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda, "Humanisation" projesini kapsamında sahnelenen tiyatro oyununu, öğrenci ve akademisyenler izledi.

Proje Yöneticisi Oktay Yatkın yaptığı açıklamada, projenin amacının, mülteci ve göçmenlerin gittikleri ülkelerde günlük hayatta karşı karşıya kaldıkları sorunları aktarmak olduğunu belirtti.

Proje eğitmeni Victor Catalin Toma da, gençlerle göçmen ve mültecilerin yaşadığı sorunlara yönelik farklı konularda çalışma yaptıklarını anlattı.

Kaynak: AA