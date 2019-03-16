Keşan'da hakkında yakalama kararı bulunan zanlı tutuklandı
EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan zanlı tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.K'yı saklandığı...
EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.K'yı saklandığı ikamette yakaladı.
"Kasten adam öldürme, yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma ve mala zarar verme" suçlarından aranan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edildi.
H.K çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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