İstanbul18 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Keşan'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Keşan'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla G.O ve A.I'yi yakaladı.Gözaltına alınan şüpheliler...

Keşan'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla G.O ve A.I'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT