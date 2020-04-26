Keşan'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla G.O ve A.I'yi yakaladı.Gözaltına alınan şüpheliler...
EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla G.O ve A.I'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT