Keşan'da hırsızlık zanlıları yakalandı
EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde bir apartmandan bisiklet ve ayakkabı çaldığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İspat Cami Mahallesi İspat Sokak'taki bir apartmandan 2 bisiklet ve 6 çift ayakkabı çalınması üzerine harekete geçti. Ekipler, 14 yaşındaki 2 şüpheliyi...
EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde bir apartmandan bisiklet ve ayakkabı çaldığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İspat Cami Mahallesi İspat Sokak'taki bir apartmandan 2 bisiklet ve 6 çift ayakkabı çalınması üzerine harekete geçti.
Ekipler, 14 yaşındaki 2 şüpheliyi yakaladı.
Bisiklet ve ayakkabılar sahiplerine teslim edildi. Şüpheliler, haklarında Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymamaktan idari işlem yapılarak serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT