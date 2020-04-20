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Keşan'da hırsızlık zanlıları yakalandı

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde bir apartmandan bisiklet ve ayakkabı çaldığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İspat Cami Mahallesi İspat Sokak'taki bir apartmandan 2 bisiklet ve 6 çift ayakkabı çalınması üzerine harekete geçti. Ekipler, 14 yaşındaki 2 şüpheliyi...

Keşan'da hırsızlık zanlıları yakalandı

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde bir apartmandan bisiklet ve ayakkabı çaldığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İspat Cami Mahallesi İspat Sokak'taki bir apartmandan 2 bisiklet ve 6 çift ayakkabı çalınması üzerine harekete geçti.

Ekipler, 14 yaşındaki 2 şüpheliyi yakaladı.

Bisiklet ve ayakkabılar sahiplerine teslim edildi. Şüpheliler, haklarında Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymamaktan idari işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA




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