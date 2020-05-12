Keşan'da itfaiye, su oluğuna sıkışan kedi yavrusunu kurtardı
EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi itfaiye ekibi, bir apartmanın su oluğuna sıkışan kedi yavrusunu kurtardı. Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki bir apartmanın su oluğuna sıkışan kedi yavrusunu görenler, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekibinin çalışması sonucu sıkıştığı...
EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi itfaiye ekibi, bir apartmanın su oluğuna sıkışan kedi yavrusunu kurtardı.
Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki bir apartmanın su oluğuna sıkışan kedi yavrusunu görenler, itfaiyeden yardım istedi.
İtfaiye ekibinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan kedi, annesinin yanına bırakıldı.
İtfaiye, kedi yavrusuna "Minnoş" adını verdi.
Kaynak: AA
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