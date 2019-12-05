Keşan'da izinsiz satışı yapılan yanıcı ve patlayıcı maddelere el konuldu

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde izinsiz satışı yapılan yanıcı ve patlayıcı maddelere el konuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, R.G.'nin sahibi olduğu iş yerinde yaptığı denetimlerde, izinsiz şekilde satışa hazır 10 kutu havai fişek, 156 volkan, 88 maytap ve 26 meşale ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemelere el konuldu.

İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA