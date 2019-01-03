Keşan’da kar etkili oluyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı ilçede etkili oluyor. Akşam saatlerinden itibaren etkisi gösteren kar yağışı şehri kısa sürede beyaza bürüdü. Vatandaşlar ise kar yağışını sevinçle karşıladı. Bazı vatandaşlar kar yağışı altında yürürken bazıları ise cep telefonları ile fotoğraf çekindi.

Kar yağışı eskisini sürdürüyor.

Kaynak: İHA