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Keşan'da koronavirüs tedbirlerine uymayan kıraathane kapatıldı

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan kıraathane mühürlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinde denetimlerde bulundu. Bu kapsamda İspat Cami Mahallesi'nde koronavirüs tedbirlerine uymayarak açık tutulan bir kıraathane kapatıldı. Mühürlenen...

Keşan'da koronavirüs tedbirlerine uymayan kıraathane kapatıldı

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan kıraathane mühürlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinde denetimlerde bulundu.

Bu kapsamda İspat Cami Mahallesi'nde koronavirüs tedbirlerine uymayarak açık tutulan bir kıraathane kapatıldı.

Mühürlenen kıraathanenin sahibine 392 lira ceza uygulandı.


Kaynak: AA




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