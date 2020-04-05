Keşan'da marketlerde maske denetimi yapıldı

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle marketlerde maske kullanılmasına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Keşan Belediyesi zabıta ekipleri, ilçelerdeki marketlerde yaptığı denetimlerde, çalışanlar ile vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Ekipler, market görevlilerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için alınan sokağa çıkma yasağına, 20 yaş ve altındaki gençlerin de eklendiğini hatırlatarak, bu yaş grubuna satış yapılmaması ve müşterilerin markete maskesiz alınmaması konusunda bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: AA