Keşan'da okul servisi şoförlerine eğitim

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde taşımalı eğitim sistemi kapsamında okullara öğrenci taşıyan servislerin sürücülerine eğitim verildi.

Keşan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Derviş Günday Eğitim Salonu'nda verilen eğitimde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği'nde görevli polis memuru İbrahim Gökdeniz, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi'nde görevli Kıdemli Başçavuş Ramazan Boyraz ile Kıdemli Başçavuş İsmail Kurt, Keşan Belediyesinden Raif Uysal, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Parlak, Keşan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mahmut Demirkan tarafından bilgi verildi.

Eğitimde, mevzuat, güvenli sürüş ve trafik kuralları, araç içi davranışlar, stres yönetimi gibi konularda sunum yapıldı.

Kaynak: AA