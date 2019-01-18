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  3. Keşan'da öldürülen Didem'in katil zanlısı babası çıktı (3)

Keşan'da öldürülen Didem'in katil zanlısı babası çıktı (3)

Edirne'nin Keşan ilçesinde, ormanlık alanda kesik kolu ve diğer vücut parçaları bulunan oryantal Didem Uslu'yu (32), öldürdüğü iddiasıyla polis tarafından...

Keşan'da öldürülen Didem'in katil zanlısı babası çıktı (3)

ANNE İLE BABA TUTUKLANDI

Edirne'nin Keşan ilçesinde, ormanlık alanda kesik kolu ve diğer vücut parçaları bulunan oryantal Didem Uslu'yu (32), öldürdüğü iddiasıyla polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan ve ardından adliyeye sevk edilen dönerci ustası baba Hasan Uslu ile kendisine yardım ettiği belirlenen anne Satı Uslu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

DHA

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