Keşan'da sokak hayvanları için kermes

EDİRNE (AA) - Keşan'da geliri sokak hayvanlarının tedavilerinde kullanılmak üzere kermes düzenlendi.

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneğince, Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen kermeste elbise ve yiyecekler satıldı.

Dernek Başkanı Sevinç Cebeci, gazetecilere yaptığı açıklamada, katılımın yüksekliğinden memnun olduklarını ifade ederek, sokak hayvanlarına umut olan herkese teşekkür etti.





Kaynak: AA